"اتفقنا وننتظر الرد" .. أول تعليق رسمي من وكيلة موسيماني على مفاوضات التجديد مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

أصدرت شركة MT Sports التي تديرها مويرا موسيماني مدير أعمال مدرب الأهلي بياناً رسمياً يتحدث عن مفاوضات التجديد مع النادي الأحمر.

وقال البيان الذي نشر باللغة العربية إنه تم الاتفاق على كافة شروط العقد بين ممثل الأهلي والسيدة مويرا وفي إنتظار رد النادي الأحمر.

وأضاف البيان أنه احتراماً وتقديراً للنادي الأهلي ستنتظر الشركة ممثلة موسيماني الرد وستعلق إذا اقتضت الضرورة مشددة على أن المدرب يلتزم بمواصلة عمله مع الفريق .

وأهاب البيان بالإعلاميين بأن تكف السنتهم -على حد وصفه - عن إحداث أى توترات ومحاولة الوقيعة بين جميع الأطراف من زعزعة هذه العلاقة.

وذكرت صحيفة idiskitimes الجنوب إفريقية في وقت سابق من اليوم البيان وقالت إن وكيلة المدرب أجرت تعديلات وأرسلتها للأهلي وألقت بالكرة في ملعب الأهلي

وينتهي عقد المدرب الجنوب أفريقي بنهاية الموسم الحالي بعد توليه الإدارة الفنية في أكتوبر 2020 وشهد فوز مع الأهلي بخمس بطولة حيث توج ببطولتي دوري أبطال أفريقيا ومثلهما بالسوبر الأفريقي والميدالية البرونزية لمونديال الأندية.