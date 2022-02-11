مدرب الهلال: المشاركة السابعة للأهلي بالمونديال لا تعطيه أفضلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد البرتغالي ليوناردو جارديم، المدير الفني للهلال السعودي، أن المشاركة السابعة للأهلي في مونديال الأندية لن تعطي الفريق الأحمر أفضلية في المباراة التس ستجم بينهما بالبطولة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال غدا السبت في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في الإمارات، ويسعى بطل إفريقيا للفوز لحصد الميدالية البرونزية.

وقال ليوناردو جارديم، في تصريحات بالمؤتمر الصحفي للمباراة: "بعد الفشل في هدفنا الأول وهو الوصول لنهائي كأس العالم للأندية، سنعمل على تحقيق هدفنا الثاني وهو تحقيق أفضل مركز".

وأضاف: "نحن متأكدون أن الأهلي يسعى لتحقيق نفس الهدف وهو المركز الثالث".

وأكمل: "المشاركة السابعة للأهلي في المونديال لا تعطيهم الأفضلية، لدينا 23 لاعبا وأنا أثق بهم جميعا، ويجب أن يكونوا مستعدين للعب في أي وقت".

وشدد: "سنحاول السيطرة أمام الأهلي والاستحواذ على الكرة منذ البداية".

وتابع: "سلمان الفرج ليس مستعدا للعب منذ بداية المباراة ولا نريد أن نخسره، ولدينا لاعبين آخرين لديهم نفس المشكلة".

وأتم مدرب الهلال قائلا: "محمد كنو قدَّم مستويات ممتازة ونجح في الضغط على الخصم وسجل في مباريات سابقة، وكويلار لعب بشكل ممتاز خصوصاً أمام تشيلسي".

يذكر أن الهلال خسر أمام تشيلسي الإنجليزي بطل أوروبا بهدف نظيف، بينما خسر الأهلي أمام بالميراس البرازيلي بثنائية نظيفة، ليتنافس بطلا آسيا وإفريقيا على الميدالية البرونزية غدا السبت.