رامي ربيعة: استبعادي من المونديال الماضي كان دافعا للعودة هذا العام

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد رامي ربيعة، مدافع النادي الأهلي، أن فريقه يتطلع للفوز بالمركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية والحصول على الميدالية البرونزية خلال مواجهة الغد أمام الهلال السعودي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال غدا السبت في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في الإمارات، ويسعى بطل إفريقيا للفوز، لحصد الميدالية البرونزية.

وقال ربيعة في المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء الغد: "سنثبت إمكانياتنا أمام الهلال وهدفنا المركز الثالث".

وأضاف: "خصمنا الهلال فريق كبير وقدم أداء رائع أمام تشيلسي وأثبت إمكاناته العالية".

وأوضح: "استبعادي من المونديال الماضي كان دافعاً لي للعودة بقوة، في أول مباراة حققت أفضل لاعب، ولاعب كرة القدم يجب أن يواجه أي تراجع يواجهه بمزيد من القوة".

وتابع: "نعم المنتخب السعودي فاز علينا أكثر من مرة، ولكن هذا لا يعني أن اللاعب السعودي أعلى من اللاعب المصري".

وأكمل: "مَن سيركز في المباراة هو من سيفوز، لم يكن تفوقنا السابق على بالميراس سببا لفوزنا في اللقاء الماضي، لقد خسرنا".

وواصل: "الهلال فريق كبير ومحترم، لدينا علاقة محترمة بين البلدين".

وأتم ربيعة قائلا: "الهلال لديه لاعبين مميزين مثل كاريو وماريجا الذين لعبت معهما في سبورتنج لشبونة، وكذلك سالم الدوسري".