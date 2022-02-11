كريم فؤاد: سنقدم أفضل ما لدينا أمام الهلال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أشاد كريم فؤاد، ظهير الأهلي، بأجواء وروح اللاعبين في معسكر الأهلي بالإمارات خلال كأس العالم للأندية، مشيرا إلى أن الفريق سيقدم أفضل ما لديه أمام الهلال السعودي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال غدا السبت في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في الإمارات، ويسعى بطل إفريقيا للفوز لحصد الميدالية البرونزية.

وقال فؤاد، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للأهلي: "الروح بين جميع لاعبي الأهلي تعكس روح الفانلة الحمراء التي يتحدث عنها الجميع، وأتمنى أن تتوج بميدالية برونزية لإسعاد الجماهير".

وعن أول مشاركة في كأس العالم للأندية، أوضح فؤاد: "بالتأكيد أنا سعيد وكنت واثقا من نفسي، وسر هذه الثقة هو أنني لاعب في الأهلي، واللاعبون الكبار والجهاز الفني تحدثوا معي قبل مباراة مونتيري، لذلك كنت هادئا وتركيزي في الملعب فقط".

واستكمل فؤاد: "قدمنا مجهودا كبيرا في أول مباراة أمام مونتيري بطل المكسيك، وفي المباراة الثانية عانى الفريق كثيرا من إجهاد بدني، ولكن نعد جماهير الأهلي الداعمة لنا بتقديم أفضل ما لدينا غدا أمام الهلال".

وواصل: "مباراة الهلال صعبة، ولكن نعد الجماهير بأن نسعى لتقديم أفضل ما لدينا للتتويج بميدالية برونزية تليق بدعمهم الدائم لنا في كل البطولات".

وتمنى كريم فؤاد في ختام حديثه أن يعود مجددا لكأس العالم للأندية مع الأهلي في الموسم المقبل: "وأن يحقق الفريق ميدالية ذهبية، أو فضية على أقل تقدير وهذا هو طموح جميع اللاعبين".

من جانبه، صرح محمد محمود، لاعب وسط الفريق، أنه يتمنى التوفيق لكل زملائه في مباراة الهلال لتحقيق الميدالية البرونزية، مضيفا أن المباراة ستكون في غاية الصعوبة على الفريقين.

وأضاف: "الجميع يعتبر تلك المباراة (ديربي) عربيا خاصا، لكني أثق في زملائي وقدرتهم على تقديم أفضل ما لديهم للتتويج بالميدالية البرونزية في بطولة العالم للمرة الثانية على التوالي".

واستكمل: "غبت عن القيد بقائمة البطولة للإصابة في العضلة الخلفية لكني انتظمت سريعا في التدريبات الجماعية، وأحاول دائما القيام بدوري ودعم زملائي طوال الوقت، فأنا لاعب في الفريق ومشجع أهلاوي قبل كل شيء".

وأشار محمد محمود إلى أنه يتمنى أن يحصد الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا الموسم الحالي ويعود مع زملائه مجددا لكأس العالم للأندية النسخة القادمة.

واختتم محمد محمود تصريحاته مؤكدا: "أجواء البطولة مثالية، والأهلي يواجه أبطال العالم وهذا تتويج لموسم إفريقي شاق نتمنى أن نختتمه بميدالية لإسعاد جماهير الأهلي التي تدعم الفريق واللاعبين في كل مكان بالعالم".