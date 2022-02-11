مباشر انتخابات الزمالك.. اعتذار من مرتضى منصور.. واكتمال النصاب القانوني (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- رامي بشاي:

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات الزمالك، فتح باب التسجيل في انتخابات مجلس الإدارة الجديد لمدة 4 سنوات مقبلة.

وتقام انتخابات الزمالك في ملعب "عبد اللطيف أبو رجيلة" وستكون مقسمة على 10 لجان كل لجنة تضم 10 الآف صوت تضم 20 صندوقاً.

ويتنافس 3 مرشحين على مقعد رئاسة القلعة البيضاء، هم: مرتضى منصور رئيس النادي الحالي، وأحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، وعمر هريدي عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق.

4:30.. اعتذار من مرتضى منصور

صرح مرتضى منصور بعد الزحام الكبير في النادي: "أعتذر لجميع الاعضاء على الزحام الشديد".

وأضاف: "طلبت إجراء الإنتخابات على 3 أيام لأنني أعرف ان الحشود ستكون كبيرة، قرار إقامة الانتخابات على يوم واحد كان قرارا غير صحيح".

4:00.. اكتمال النصاب القانوني

اكتمل النصاب القانوني لانتخابات نادي الزمالك بتصويت 7500 عضو.

3:30.. صناديق جديدة

استعانت اللجنة المشرفة على انتخابات الزمالك بصناديق اقتراع إضافية لتصويت الأعضاء فيها، بعدما امتلاء الصناديق الموجودة في بعض اللجان في ظل الاقبال المكثف من أعضاء الجمعية العمومية.

2:00.. أبو رجيلة يدلي بصوته

حرص محمود أبو رجيلة نجم نادي الزمالك السابق على التواجد في مقر القلعة البيضاء من أجل الإدلاء بصوته في الانتخابات.

1:00.. استئناف التصويت

قامت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي الزمالك باستئناف عملية التسجيل في الجمعية العمومية والتصويت في انتخابات النادي بعد الانتهاء من أداء صلاة الجمعة.

11:30.. "التغيير.. التغيير"

رصدت عدسة "الخليج 365" استقبال أنصار قائمة أحمد سليمان لأعضائها وسط حشود ضخمة في انتخابات الزمالك.

وظلَّت الأنصار تهتف "التغيير.. التغيير".

11:00.. إقبال مكثف

يشهد مقر نادي الزمالك إقبالا مكثفا من أعضاء الجمعية العمومية للقلعة البيضاء للتصويت في انتخابات النادي.

وأكدت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي الزمالك أن عدد الأصوات التي يحق لها التصويت 112877 عضوا، في حين يكتمل النصاب القانوني بتصويت 7500 عضو.

10:00.. وصول مرتضى منصور

رصدت عدسة "الخليج 365" بعض الاشتباكات بعد وصول مرتضى منصور رئيس النادي إلى مقر القلعة البيضاء لمتابعة سير انتخابات الزمالك.

وصرح مرتضى منصور: "الانتخابات ستتم رغما عنهم، حضر 15 ألف عضو في أول ساعة من فتح عملية التصويت".

وقال مرتضى في رسالته إلى أنصاره من أعضاء الجمعية العمومية: "اللي يشتمك أو يضربك قول له شكرا الله يسامحك، وبعدين ربنا يسامحه وإحنا مش هنسامحه بعد الانتخابات ما تخلص".

9:30.. إيقاف مؤقت بسبب مناوشات

قررت اللجنة المشرفة على انتخابات الزمالك إيقاف عملية التصويت بشكل مؤقت بسبب حدوث مناوشات بين بعض الأشخاص المنتمين لقائمتي أحمد سليمان ومرتضى منصور المرشحين للرئاسة.

وحدثت المناوشات بعد اعتراض قائمة أحمد سليمان على وجود دعايا انتخابية لقائمة مرتضى منصور داخل النادي، مما تسبب في إيقاف عملية التصويت قبل استئنافها من جديد.

9:15.. إجراءات أمنية مشددة

يشهد محيط نادي الزمالك إجراءات أمنية مشددة وتنتشر قوات الأمن على جميع بوابات النادي لتأمين انعقاد الجمعية العمومية للنادي لانتخاب مجلس إدارة جديد للقلعة البيضاء.

وفي نفس الوقت تتواجد سيارة مطافئ خارج النادي كما يتواجد سيارات إسعاف داخل مقر القلعة البيضاء.

9:00.. بدء التسجيل والتصويت

بدأ منذ التاسعة صباح اليوم الجمعة فتح باب التسجيل والتصويت في الجمعية العمومية لنادي الزمالك لانتخاب مجلس إدارة جديد، ويستمر التصويت حتى السابعة مساءً.

وتقرر فتح جميع الأبواب أمام الأعضاء، على أن يتم تخصيص بوابات خاصة للدخول والخروج للخيمة الانتخابية باستاد عبداللطيف أبورجيلة، بالإضافة لتوفير كراسى متحركة لكبار السن.

ويشرف على انتخابات الزمالك لجنة قضائية مكونة من: المستشار نصر محمد رئيس اللجنة العليا لإدارة الانتخابات وعضوية كل من المستشارين مصطفى محمد وزين العابدين علي وكرم جميل وهشام أحمد وأحمد سعد.

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