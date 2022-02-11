شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش يدرس إقامة معسكر مغلق للاعبين المحليين خارج القاهرة 11 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر، إقامة معسكر مغلق خارج القاهرة يضم اللاعبين المحليين بعيداً عن أندية الأهلى والزمالك وبيراميدز، على أن ينطلق المعسكر 11 مارس المقبل.

ويهدف كيروش من خلال المعسكر لتجهيز اللاعبين المحليين، بجانب ضم عناصر جديدة للتعرف عليهم بشكل أكبر، قبل انطلاق المعسكر الأخير استعدادا لمباراتى السنغال فى تصفيات كأس العالم، ويضم منتخب مصر أكثر من لاعب خارج الأهلى والزمالك وبيراميدز مثل محمد صبحى ومحمود جاد وعمر كمال عبد الواحد ومهند لاشين ومروان داوود ومروان حمدى.

وأخطر اتحاد الكرة كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر بتوقف مسابقة الدورى الممتاز يوم 9 مارس المقبل، استعدادا لمباراتى الفراعنة أمام السنغال يومى 23 و29 من نفس الشهر فى المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم.

ويواجه البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، صعوبة كبيرة فى خوض مباراة ودية للفراعنة قبل مواجهتى السنغال فى المرحلة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويرغب كيروش فى إقامة معسكر لمدة 10 أيام قبل فترة التوقف الدولى المحدد له الفترة من 21 حتى 29 مارس المقبل، على أن يتخلله مباراة ودية.

وتكمن الأزمة فى ارتباط الأندية الأربعة المشاركة فى بطولتى دورى أبطال أفريقيا: الأهلي والزمالك، والكونفدرالية: المصري وبيراميدز، بمواجهات فى مرحلة المجموعات أيام 11 و12 و14 مارس المقبل، وكذلك أيام 18 و19 و20 من الشهر نفسه.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن طلب كيروش يعنى إقامة معسكر المنتخب بدون لاعبى الفرق الأربعة، إلى جانب غياب المحترفين لأنه خارج فترة الأجندة الدولية، وبالتالى لن يجد كيروش لاعبين يدربهم فى هذا التوقيت أو يخوض بهم مباريات ودية.

على صعيد متصل صرف مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام المكافآت المتأخرة لكارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر والخاصة بمباريات التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، قبل سفره إلى البرتغال لقضاء إجازة قصيرة.

وتواجد كارلوس كيروش بمقر اتحاد الكرة قبل السفر إلى البرتغال، وعقد جلسة مع مسئولى الجبلاية شهدت الحديث عن طلباته قبل مباراتى السنغال فى المرحلة الأخيرة بتصفيات كأس العالم والمقرر لهما يومى 23 و29 مارس المقبل.

وكان الاتحاد المصرى لكرة القدم قد عمد إلى إزالة أى صعوبات قد تواجه الفريق وخلفتها المشاركة فى بطولة الأمم الأفريقية وآخرها العقوبات الموقعة على الفريق ومدربه، حيث وافقت لجنة الاستئناف بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم على طلب الاتحاد المصرى لكرة القدم على تخفيض العقوبات الموقعة على المدير الفنى لمنتخب مصر من قبل لجنة الانضباط، وذلك استنادًا على الدفوع والأدلة التى قدمها المدير التنفيذى للاتحاد أمام جلسة الاستماع التى عقدت فى ياوندى قبل المباراة النهائية للبطولة وحضرها ممثلا عن الاتحاد المصرى.