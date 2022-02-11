شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. نور إسلام لاعبة الاسكواش: بحب الشيكولاتة والكيك.. وبسمع ويكند وعفروتو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدا عن الرياضة وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهر من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى نور إسلام لاعبة الاسكواش بنادى سبورتنج.



اللاعبة وصديقتها

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

قراءة الكتب والاستماع للموسيقى.

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

الشيكولاتة والكيك.

من نجمك المفضل؟

ديلان اوبرين.



لاعبة الاسكواش مع صديقتها

من مطربك المفضل؟

ويكند وعفروتو.

لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟

كوني رياضية فهذا أفضل شى بالنسبة لى.

لما تتعاكسى فى الشارع.. ايه بيكون رد فعلك؟

مش بهتم ، وبسمع موسيقى.

بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال.



نوراسلام

ولو هترتبطى تحبى ترتبطى برجل رياضى فى تخصصك ولا وظيفة تانية؟

يكون بيلعب رياضة مثلى

لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى ايه؟

عمرى ما اسيب الاسكواش ابدا