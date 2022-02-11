شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن كأس العالم لكرة السلة بمشاركة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق بعد قليل منافسات بطولة كأس العالم لكرة السلة للأندية، بمشاركة الزمالك ممثل أفريقيا فى البطولة التى تضم 4 فرق من مختلف القارات، وتستمر حتى 13 فبراير الجارى .

نرصد فى السطور التالية كل ما يتعلق بالبطولة من موعد مباريات وفرق مشاركة، وتذاكر ومحترفين .

الفرق المشاركة

يشارك فى البطولة 4 فرق هى الزمالك ممثل عن قارة أفريقيا، وفلامنجو البرازيلى، وليكلاند الأمريكى، وسان بابلو بورجوس الإسبانى .

موعد المباريات

تقام اليوم مباريات نصف نهائى مونديال الأندية، حيث يلتقى الزمالك مع سان بابلو الإسبانى، وفلامنجو مع ليك لاند، وتقام مباراة الزمالك فى الثامنة مساء، بينما مباراة فلامنجو و ليك لاند فى الخامسة من مساء اليوم .

أسعار التذاكر

أعلنت اللجنة المنظمة عن أسعار التذاكر والتى يتم توزيعها عن طريق شركة تذكرتى، وحددت الشركة شروط الحضور حمل الـ"فان أى دى" والحصول على لقاح فيروس كورونا، وجاءت أسعارها بـ 75، و 500، و 1000 جنيه .

القنوات الناقلة

تنقل قنوات أون تايم سبورت مباريات البطولة، حيث تٌعد هى الناقل الحصرى للبطولة

مدربا الزمالك وإسبانيا

يتولى تدريب الزمالك الامريكى ويليام فويت، بينما يتولى تدريب بورجوس باكو اولموس، وتولى كل منهما المهمة مع الفريق، منتصف الموسم، لذلك تٌعد مباريات اليوم و البطولة تحد كبير لكل منهما.