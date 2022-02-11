الأهلي: نسعى لتحقيق برونزية كأس العالم للأندية على حساب الهلال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 11 فبراير 2022

سيسعى الأهلي المصري إلى تحقيق المركز الثالث والتتويج بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة حاليا في أبوظبي، على حساب الهلال السعودي.



ويأمل الأهلي بطل أفريقيا في الفوز على الهلال السعودي بطل آسيا عندما يلتقيان غدا السبت في مباراة تحديد المركز الثالث.

وسبق للأهلي الفوز بالبرونزية في نسختي البطولة في 2006 و2021.

وسيغيب عن الأهلي أمام الهلال صانع اللعب محمد مجدي (قفشة) للإيقاف بينما سيستعيد الفريق جهود اللاعبين الدوليين العائدين من المشاركة في كأس أمم افريقيا التي اختتمت مطلع الأسبوع الحالي في الكاميرون.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي: ”صعوبة المواجهة بين الأهلي والهلال السعودي تكمن في أنها بين فريقين عربيين كبيرين، وكل منهما يسعى إلى تحقيق الميدالية البرونزية في كأس العالم؛ لتتويج مجهود موسم قاري شاق للغاية، وهذا بعيدا عن الصراع الفني داخل الملعب“.

وأضاف: ”كل مواجهات كأس العالم للأندية صعبة، وهذا أمر طبيعي“.

وضرب نادي الهلال السعودي موعدا مع الأهلي المصري في مباراة تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية ضمن منافسات كأس العالم للأندية، بعد خسارة الفريق السعودي، يوم الأربعاء الماضي، أمام تشيلسي الإنجليزي بهدف نظيف في نصف نهائي البطولة.

ويلعب الهلال مع الأهلي يوم السبت على ملعب آل نهيان لتحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع، في كأس العالم للأندية 2022.

وتنطلق صافرة المباراة يوم السبت المقبل الموافق 12 فبراير الساعة 3:00 عصرًا بتوقيت القاهرة و4:00 بتوقيت مكة المكرمة.

ويشارك الهلال في مونديال الأندية للمرة الثانية في تاريخه، بعدما توج بلقب دوري أبطال آسيا في الموسم الماضي.