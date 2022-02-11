موعد مباراة الأهلي والهلال السعودي غدا بمونديال الأندية.. والقنوات الناقلة المجانية.. والتشكيل

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يواجه الأهلي، نظيره الهلال السعودي، في تمام الثالثة عصر غد السبت، بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت مكة، على ملعب آل نهيان بإمارة أبوظبي، لتحديد المركزين الثالث والرابع، ببطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً في دولة الإمارات.

ونجح النادي الأهلي في تحقيق الفوز بهدف دون رد على فريق مونتيري المكسيكي، مساء السبت الماضي، في ربع النهائي.

وخسر الأهلي، الثلاثاء، أمام بالميراس بهدفين نظيفين في مواجهة نصف النهائي.

على الجانب الأخر، فاز نادي الهلال السعودي على الجزيرة الإماراتي بنتيجة 6-1 في ربع النهائي، ثم خسر الزعيم أمام تشيلسي الإنجليزي بهدف نظيف، في نصف النهائي.

تاريخ مواجهات الفريقين

يشار إلى أن الأهلي والهلال سبق وأن تقابلا في تصفيات البطولة العربية 1989 وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 كما تقابلا مرة أخرى في البطولة العربية الـ12 عام 1997 «الأهلي المصري - الهلال» وانتهت بفوز المارد الأحمر بنتيجة 2-1.

ويسعى الأهلى لتحقيق الفوز والتتويج بالميدالية البرونزية الثالثة في تاريخه، ليكون أكثر نادى في العالم يحقق الميدالية البرونزية ويتخطى مونتيرى المكسيكى الذى يتساوى معه بتحقيق ميداليتين برونزيتين.

وسبق أن حصد الأهلي برونزية مونديال الأندية مرتين عام 2006، و2021 تحت قيادة بيتسو موسيماني المدير الفني الحالي للفريق.

تشكيل الأهلي

ويغيب عن الأهلي للإصابة كل من محمود متولى مدافع الفريق الذي يتواجد في قطر لإنهاء برنامجه التأهيلي للتعافي من مزق العضلة الأمامية، وبدر بانون مدافع الفريق نظرا لتداعيات الإصابة بكورونا مرتين، بالإضافة إلى إصابة عمار حمدي بقطع في الرباط الصليبي.

بجانب الغائبين أكرم توفيق الذي أصيب بالرباط الصليبي مع المنتخب في بطولة كأس الأمم الإفريقية وأجرى جراحة ناجحة مؤخرا في النمسا، ويعاني أيضا حسام حسن بشد في السمانة ومحمد محمود بشد في العضلة الخلفية، فيما أجرى صلاح محسن جراحة في القدم بجانب استمرار معاناة أحمد نبيل كوكا من مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ويتسلح الأهلى بلاعبى الفريق الذين خاضوا مع منتخب مصر بطولة أمم أفريقيا الأخيرة، إذ يستعيد الفريق جهود كل من، أيمن أشرف، عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد شريف ومعهم محمد الشناوي المُصاب، وكذلك محمد عبد المنعم الذي أعاده الأهلي مؤخراً وقطع إعارته لنادي فيوتشر لدعم الدفاع الأهلاوي بدءاً من يناير الماضي.

ويغيب عن لقاء الهلال الثنائي أيمن أشرف ومحمد مجدي قفشة للإيقاف، بعد حصول الأول على كارت أحمر أمام بالميراس، وتلقي الثاني إنذارين في مباراتين متتاليتين.

ومن المنتظر أن يخوض الجنوب أفريقي موسيماني المدير الفني للأهلي مباراة بالميراس بتشكيلة تضم:

في حراسة المرمى: على لطفي.

في خط الدفاع: على معلول وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني.

في خط الوسط: أليو ديانج والسولية وحمدي فتحي وأحمد عبدالقادر وطاهر محمد طاهر.

في خط الهجوم: محمد شريف.

تشكيل الهلال المتوقع أمام الأهلي

عبدالله المعيوف.

محمد البريك _ هيون سون _ على آل بليهى _ ياسر الشهراني.

ماثيوس بيريرا _ سالم الدوسري _ محمد كنو _ غوستافو كويلار.

اوديون ايغالو _ موسى ماريغا.

القنوات الناقلة

تذاع مباراة الأهلي ومونتيري عبر فضائية SSC 7 HD (الرياضية السعودية) على قمر عرب سات، على تردد 12418 أفقي، (داخل المملكة فقط) وأبو ظبي الرياضية آسيا 1 (داخل الإمارات فقط).

كما سيتم بث المباراة مجاناً للجماهير المصرية والعربية عبر تطبيق أبوظبي الرياضية Ad Sports على شبكة الإنترنت.

ويمكنك متابعة المباراة مجانا أيضا عبر البث المباشر لموقع Ad Sports من الرابط التالي: https://adsports.ae/

كما ستذاع المباراة على قناة أبو ظبي اكسترا على اليوتيوب.