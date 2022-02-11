كيف رد موسيماني على الأهلي بعد خسارة الفريق أمام بالميراس البرازيلي بكأس العالم للأندية؟

الشارقة - اميمة ياسر - رد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، على «تويتة» نشرتها الصفحة الرسمية للقلعة الحمراء على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم، قبل مواجهة الهلال السعودي، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية.

وأعاد موسيماني نشر «تويتة» الصفحة الرسمية للأهلي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وعلق عليها قائلا: «بالتأكيد سنعود لكأس العالم للأندية العام المقبل».

موعد مباراة الأهلي والهلال السعودي

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره الهلال السعودي، يوم السبت المقبل، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، التي تقام على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة الإماراتي.

ويسعي الأهلي لتحقيق المركز الثالث والميدالية البرونزية الثالثة في تاريخه، من أجل إسعاد الجماهير الحمراء، بعد الخسارة في نصف نهائي كأس العالم للأندية، أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد.

موقف الأهلي والهلال السعودي

وخسر الهلال السعودي من تشيلسي الإنجليزي، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية، ليضرب موعدا مع الأهلي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

بينما تلقي الأهلي خسارة من بالميراس البرازيلي في الدور نصف النهائي، ليفقد تأهله لأول مرة في تاريخه لنهائي كأس العالم للأندية.