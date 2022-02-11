شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتور اشرف صبحي يلتقى الكيانات الشبابية لاستعراض رؤاهم حول استراتيجية تطوير مراكز الشباب2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني والكيانات الشبابية، خلال ورشة العمل الخاصة باستراتيجية تطوير مراكز الشباب ٢٠٢٥، والتي ينظمها الاتحاد العام لمراكز شباب مصر بالتنسيق مع الادارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، لتطوير الانشطة والبرامج والاداء الاداري بمراكز الشباب بمختلف محافظات الجمهورية ، وتوحيد الجهود وتكامل الادوار داخل مراكز الشباب ، في اطار تحويل مراكز الشباب لمراكز خدمة مجتمعية ، وذلك بمركز التعليم المدني بالجزيرة.

أكد الدكتور أشرف صبحي، أن اتحاد مراكز شباب مصر يسهم بشكل كبير في تنفيذ مستهدفات الوزارة على مستوى تطوير أداء مراكز الشباب، وتحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية حقيقية من خلال إحداث حراك قوي داخل المراكز في جميع المحافظات.

وأوضح وزير الشباب والرياضة، أن اتحاد مراكز شباب مصر يمثل ذراعاً مساعداً للإدارة المركزية لمراكز الشباب بالوزارة، ويقوم بتقديم كل الدعم والمساندة له من خلال طرح كل ما هو جديد من أفكار وإستراتيحيات لتطوير تشغيل مراكز الشباب، والقيام بدورها على أكمل وجه.

أضاف "صبحي" أن الوزارة حاضنة لكل الكيانات الشبابية التي تسعى إلى تنمية الوطن في شتي المجالات، مشيراً الي حرص الوزارة علي اشراك تلك الكيانات في صياغة استراتيجية تطوير مراكز الشباب ٢٠٢٥ في ظل الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بالشباب علي كافة المستويات، فضلاً عن الحرص علي تنمية قدرات الشباب، وتأهيلهم لمختلف المناصب القيادية.

واستمع الدكتور اشرف صبحي الي مقترحات وأفكار الكيانات الشبابية حول الاستراتيجية، والتي ستسهم بشكل كبير في صياغة وتنفيذ الاستراتيجية بالشكل الأمثل ، في اطار اهتمام الوزارة والاتحاد اشراك مؤسسات المجتمع المدني والكيانات الشبابية في الخطوات الاولى لاعداد الاستراتيجية.

حضر الورشة كل من الدكتورة ايمان عبد الجابر - رئيس الادارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، الدكتور ماجد العزازي - رئيس الاتحاد العام لمراكز شباب مصر ، الدكتور عبد الله الباطش - مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية وعضو مجلس ادارة الاتحاد، الدكتور مصطفى مجدي - معاون الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، الدكتور عمر وكوك عضو مجلس ادارة الاتحاد، الاستاذ احمد الديب عضو مجلس ادارة الاتحاد، الدكتور محمد سليمان امين صندوق الاتحاد، الدكتور محمد فتحي ندا عضو مجلس ادارة الاتحاد، الدكتور محمد سادات عضو مجلس ادارة الاتحاد، مي حسن علي مدير عام الادارة العامة لمراكز التعليم المدني ومنتديات الشباب بالوزارة.

وشارك في الورشة ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني والكيانات الشبابية وهم"مؤسسة صناع الخير، مجلس الشباب المصري ، مؤسسة القادة للعلوم الادارية، مؤسسة شباب بتحب مصر ، مؤسسة شباب المتوسط، سند شباب الصعيد، مؤسسة كوادر قيادية شبابية، تنمية وطن، نادي الفتيات المصري، سند شباب الدلتا، مؤسسة قيادات شباب مصر، اتحاد طلاب تحيا مصر، اتحاد شباب سوهاج ، اتحاد شباب كفر الشيخ".







