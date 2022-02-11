شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة المصرى تصل جاروا لاستكمال التدريبات استعداداً للقطن الكاميرونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة النادى المصرى إلى مدينة جاروا الكاميرونية، بعد رحلة طيران استغرقت 90 دقيقة، استعدادًا لخوض مباراة الجولة الأولى من دور المجموعات للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية في نسختها التاسعة عشرة والتى تجمع المصرى بمضيفه القطن الكاميروني، والمقرر إقامتها باستاد مدينة جاروا فى الثانية عصر الأحد المقبل بتوقيت العاصمة الكاميرونية ياوندى - الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

وكانت بعثة الفريق البورسعيدي قد غادرت أمس، القاهرة إلى مدينة دوالا الكاميرونية، حيث قضت البعثة ليلة واحدة بأحد فنادقها، وخضع الفريق لتدريبات استشفائية وبعض التدريبات الخفيفة.

ويترأس البعثة حسن عمار عضو مجلس إدارة النادي المصري، ، بينما تضم البعثة التي يصل عددها إلى 40 فردًا، مدير الكرة كريم ذكري والجهاز الفني للفريق بقيادة معين الشعباني، وكذلك أعضاء الجهازين الإداري والطبي ومسئولي المهمات، فيما تضم البعثة 22 لاعبًا هم: أحمد مسعود، عصام ثروت، محمد شحاته، أحمد شديد، إسلام صلاح ، عمرو موسى، ياسر حامد ، هيثم العيوني ،كريم العراقي، فريد شوقي، حجاج عويس، إيزي إيميكا، حسن علي، محمد جريندو، محمد عنتر ، الياس الجلاصي ، أحمد حمودي ، زياد فرج، أسامة الجزار ، أوستين أموتو، حسين رجب ، عمرو مرعي.