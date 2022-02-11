شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع الأهلى يتحدث عن صورة ستظل عالقة فى ذهنه قبل مواجهة الهلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد مغربي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، سعادته بالمشاركة مع الفريق والتواجد فى قائمة الأهلى بكأس العالم للأندية فى النسخة الحالية، وقال مغربي، «لن أنسى أول مشاركة فى كأس العالم للأندية طوال حياتي، ولن أنسى هتاف جمهور الأهلى لى حينما غادرت الملعب للإصابة، كلها صور ستظل عالقة فى ذهنى تدفعنى لتقديم أفضل ما لدى لإسعاد هذه الجماهير دائما».

ويخوض الأهلى مرانه الختامى فى الثالثة عصر اليوم بتوقيت القاهرة؛ استعدادا لمواجهة فريق الهلال السعودى فى مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم للأندية والتى تقام غدا السبت فى الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة على استاد آل نهيان بنادى الوحدة الإماراتي.

وأكد مغربى أن جميع اللاعبين فى حالة تركيز كبيرة لتعويض خسارة المباراة الماضية وبذل أقصى جهد لختام البطولة بأفضل صورة وحصد الميدالية ببرونزية.

ووجه مغربى الشكر للجهاز الفنى وزملائه اللاعبين على دعمهم له طوال الفترة الماضية، وهو ما ساعده كثيراً فى الانسجام سريعاً مع عناصر الفريق الأول.

وأكد مغربى أن ما قدمه محمد عبد المنعم فى بطولة كأس الأمم الأفريقية يعد حافزا للاعبى قطاع الناشئين ودافعا لهم لبذل الكثير من الجهد حتى يحصلوا على فرصة المشاركة ويتمسكون بها.