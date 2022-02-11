شكرا لقرائتكم خبر عن كريم فؤاد: روح الأهلى سلاحنا لحصد برونزية مونديال الأندية غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد كريم فؤاد، ظهير الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، بأجواء وروح اللاعبين فى معسكر الأهلى بالإمارات خلال كأس العالم للأندية، وقال «فؤاد» إن الروح بين جميع لاعبى الأهلى تعكس روح الفانلة الحمراء التى يتحدث عنها الجميع، وأتمنى أن تتوج بميدالية برونزية لإسعاد الجماهير.

ويلعب الأهلى مع الهلال السعودى فى الثالثة عصر غد، بتوقيت القاهرة، باستاد آل نهيان بنادى الوحدة الإماراتى مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم للأندية.

وعن أول مشاركة فى كأس العالم للأندية قال فؤاد، «بالتأكيد أنا سعيد وكنت واثقا من نفسي، وسر هذه الثقة هو أننى لاعب فى الأهلي، واللاعبون الكبار والجهاز الفنى تحدثوا معى قبل مباراة مونتيرى.. لذلك كنت هادئا وتركيزى فى الملعب فقط ».

وأضاف فؤاد، « قدمنا مجهودا كبيرا فى أول مباراة أمام مونتيرى بطل المكسيك، وفى المباراة الثانية عانى الفريق كثيرا من إجهاد بدني، ولكن نعد جماهير الأهلى الداعمة لنا بتقديم أفضل ما لدينا غدا أمام الهلال».

وأضاف فؤاد: « مباراة الهلال السعودى صعبة، ولكن نعد الجماهير بأن نسعى لتقديم أفضل ما لدينا للتتويج بميدالية برونزية تليق بدعمهم الدائم لنا فى كل البطولات».

وتمنى كريم فؤاد فى ختام حديثه أن يعود مجددا لكأس العالم للأندية مع الأهلى فى الموسم المقبل، وان يحقق الفريق ميدالية ذهبية، أو فضية على أقل تقدير وهذا هو طموح جميع اللاعبين.