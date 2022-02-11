شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تخسر رئاسة الاتحاد العربى للاسكواش بعد انسحاب عاصم خليفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسرت مصر مقعد رئاسة الاتحاد العربي للاسكًواش فى فترة وجيزة من خسارة رئاسة الاتحاد الأفريقي، وذلك بعد غلق باب الترشح على الانتخابات وفوز مرشح الكويت وليد الصميعي برئاسة الاتحاد العربي بالتزكية، نتيجة لانسحاب عاصم خليفة رئيس الاتحاد العربي والمصرى للاسكواش من سباق الانتخابات، وعدم تقدمه رسميا بأوراق ترشحه للاحتفاظ بكرسي الرئاسة.

يذكر أن باب الترشح قد أغلق وحسم منصب الرئيس والنائب الاول والثاني بالتزكية وتجري الانتخابات علي مقعد عضوٍ المجلس التنفيذي لاختيار 4 مقاعد من بين 5 مرشحين.

وكان عاصم خليفة، رئيس الاتحاد المصري للاسكواش، قد حسم نتيجة الانتخابات الجديدة للدورة 2021/2024، ليحتفظ برئاسة الاتحاد مرة أخرى منذ توليه رئاسة الاتحاد في عام 2008.