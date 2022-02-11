شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار تذاكر مونديال الأندية للسلة فى مصر وعدد الحضور الجماهيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب الكثيريين في الشارع الرياضي إنطلاق بطولة كاس العالم للأندية لكرة السلة التى ستنطلق اليوم وتستمر منافساتها حتى 13 فبراير الجاري بإعتبارها تُقام لأول مرة في مصر.

وتقام البطولة بحضور 2000 مشجع حيث تم طرح التذاكر عن طريق شركة تذكرتي وحددت الشركة شروط الحضور حمل الفان أي دي و الحصول على لقاح فيروس كورونا ، وجاءت أسعار التذاكر على النحو التالي.

- فئة 75 جنيهًا (الموحدة)

- فئة 500 جنيهًا (المقصورة الأمامية)

- فئة 1000 جنيهًا (داخل أرض الملعب)

وخطفت بطولة كأس العالم لكرة السلة للأندية، التى تنطلق اليوم الجمعة بصالة حسن مصطفى الأنظار من أحداث رياضية كثيرة على الساحة المحلية والعربية وربما العالمية باعتبارها المرة الأولى التى تقام هذه البطولة الكُبرى فى مصر.

ونال التنظيم إشادة جميع الفرق المشاركة منذ وصولهم لمطار القاهرة واستقبالهم وخوضهم للتدريبات وأيضا المؤتمر الصحفي الذى أقيم أمس بحضور المديرين الفنيين للفرق الأربعة المشاركة وأيضا قادة الفرق الأربعة.

مسئولو الفرق المشاركة اشادة بحسن الاستقبال والتنظيم مؤكدين على قدرة مصر على تنظيم الاحداث الكبرى في مختلف الرياضات خاصة انها لاول مرة تستضيف هذا الحدث .

ونال استعداد مصر لتنظيم هذا الحدث الكبير اهتمام وإعجاب الكثير من المُتابعين لكرة السلة، كما عبّرت الوفود المشاركة فى البطولة عن سعادتها بالاستعداد الجيد من جانب مصر لهذا الحدث.

ويشارك فى البطولة 4 فرق هى الزمالك وبورجوس الإسباني ممثل أوروبا وفلامنجو البرازيلي ممثل أمريكا الجنوبية و ليك لاند ماجيك الأمريكي بطل الـ G-league وممثل الـ NBA.