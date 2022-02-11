شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. حينما قال مسئولو الأهلى "ولعوا شمعة على قبر الحضرى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

كشف أحمد ناجي مدرب حراس المرمى بالأهلي وسموحة سابقاً كواليس حديثه مع مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للأهلي بعد واقعة هروب عصام الحضري من الأهلي عام 2008.

وأضاف، "لو كنت أعلم بذلك قبل مغادرة الطائرة لمنعت هروب الحضري قائلا، "مسئولو الأهلي قالولي.. ولّع شمعة على قبر عصام الحضرى بعد هروب الحارس".