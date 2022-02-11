بالفيديو.. مشادات قبل انتخابات الزمالك.. ومرتضى منصور: اللي يشتمك قوله الله يسامحك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

وصل مرتضى منصور المرشح على رئاسة نادي الزمالك، إلى مقر النادي للمشاركة في الجمعية العمومية المقامة في ملعب "عبد اللطيف أبو رجيلة" وستكون مقسمة على 10 لجان كل لجنة تضم 10 الآف صوت تضم 20 صندوقاً.

نشبت بعض الاشتباكات بعد وصول مرتضى منصور رئيس النادي إلى مقر القلعة البيضاء لمتابعة سير انتخابات الزمالك.

وصرح مرتضى منصور: "الانتخابات ستتم رغما عنهم، حضر 15 ألف عضو في أول ساعة من فتح عملية التصويت".

ووجه مرتضى منصور رسالة لأعضاء الجعية العمومية قائلًا: "انتخابات نادي الزمالك ستكتمل رغم من لا يسعى لغير ذلك، ستكتمل بأعضاء النادي المحترمين".

وتابع: "من يتعرض لكم أو يحاول الاعتداء اللفظي أو الجسدي عليكم، برجاء الرد عليه بـ"الله يسامحك"، هم يسعون لعدم اكتمال الانتخابات، ونحن لن نساعدهم على ذلك".

وأضاف مرتضى منصور: "أحدثكم بصفتي رئيس نادي الزمالك والمشرف على الجمعية العمومية الحالية، وأطلب منكم عدم التعرض لمن يسعى لإبطال الانتخابات، وبعد نهايتها سيتم محاسبتهم ولن نتهاون في ذلك".