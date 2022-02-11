15 كارت أحمر.. أزمة تطارد أرتيتا مع آرسنال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

استطاع آرسنال تحقيق الفوز على وولفرهامبتون بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت المباراة طرد جابرييل مارتينيلي لاعب آرسنال في الدقيقة 69، ليسجل ميكل أرتيتا المدير الفني لـ الجانرز رقم سلبي منذ توليه قيادة الفريق في ديسمبر 2019.

وبطرد مارتينيلي ارتفع حالات الطرد في آرسنال إلى 15 كارت أحمر في 114 مباراة خاضها آرتيتا مع الجانيرز منذ توليه تدريب الفريق.

قائمة اللاعبين الذي تم طردهم في عهد آرتيتا:

ديفيد لويز 3

تشاكا 3

جابرييل دوس سانتوس 2

أوباميانج

إيدي نيكيتاه

بيبي

لينو

داني سيبايوس

توماس بارتي

جابرييل مارتينيلي

قاد أرتيتا آرسنال في 114 مباراة في مختلف المسابقات حقق الفوز في 63 لقاء، وتلقى الهزيمة في 31، وتعادل 20، سجل 198 هدفًا، واستقبلت شباكه 119 هدفًا.