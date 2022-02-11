إنتخابات الزمالك .. مناوشات وتشابك بالأيدي بين أنصار المرشحين

الشارقة - اميمة ياسر - شهدت انتخابات نادي الزمالك بعض المناوشات بين أنصار المرشحين على المقاعد المختلفة، والتي تطورت إلى أحد التشابك بالأيدي.

وتُجرى اليوم الجمعة انتخابات نادي الزمالك بمشاركة 70 مرشحًا، من بينهم 3 على مقعد الرئيس وهم مرتضى منصور وأحمد سليمان وعمر هريدي.

وقام بعض أنصار المرشحين بالدخول في مشاحنات أسفرت عن سقوط بعض أعضاء الجمعية العمومية أرضًا، ومن بينهم السيدات، قبل أن تتدخل مجموعة حاولت السيطرة على الموقف وفض الاشتباك.

وفي نفس السياق، تعرض أحمد سليمان، المرشح على مقعد الرئيس لبعض المضايقات مما أسماهم "البلطجية"، وتم الاعتداء عليه هو ومرافقيه، لكن سرعان ما انتهت تلك الأزمة.

وبدأ في التاسعة صباح اليوم الجمعة فتح باب التسجيل والتصويت في الجمعية العمومية لنادي الزمالك لانتخاب مجلس إدارة جديد، ويستمر التصويت حتى السابعة مساءً.

وقام مجلس الإدارة، بتجهيز الخيمة الانتخابية بطول ملعب استاد عبداللطيف أبورجيلة، وتم تقسيمه إلى 10 مقار رئيسية، يضم كل مقر 20 لجنة فرعية، وقرر مجلس الإدارة فتح جميع الأبواب أمام الأعضاء على أن يتم تخصيص بوابات خاصة للدخول والخروج للخيمة الانتخابية باستاد عبداللطيف أبورجيلة، بالإضافة لتوفير كراسى متحركة لكبار السن.

ويشرف على انتخابات الزمالك لجنة قضائية مكونة من: المستشار نصر محمد رئيس اللجنة العليا لإدارة الانتخابات وعضوية كل من المستشارين مصطفى محمد وزين العابدين علي وكرم جميل وهشام أحمد وأحمد سعد.