شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستعيد 5 لاعبين فى مران اليوم قبل مواجهة الهلال السعودي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم خماسى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى عمرو السولية وحمدى فتحى وعلى معلول وأيمن أشرف وطاهر محمد طاهر فى التدريبات الجماعية للفريق عصر اليوم، الجمعة، استعدادا لمواجهة الهلال السعودى غدا.

وكان الجهاز الفنى بقيادة بيتسو موسيمانى قد منح اللاعبين الخمسة راحة من التدريبات الجماعية التى أقيمت أمس، واكتفى بخوضهم تدريبات بدنية فى الجيم؛ لتفادى الإرهاق الذى يعانى منه بعض اللاعبين خلال الفترة الماضية.

ويواصل الأهلى تدريباته فى الثالثة عصر اليوم بتوقيت القاهرة؛ استعدادا لمواجهة فريق الهلال السعودى فى مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم للأندية والمقرر إقامتها غدا السبت فى الثالثة عصرا على استاد آل نهيان بنادى الوحدة الإماراتي.

وكان سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلى قد أكد فى تصريحات صحفية، على ثقته الكبيرة فى لاعبى الفريق وقدرتهم على تقديم أداء ومباراة تليق بهم، والتتويج بالميدالية البرونزية رغم صعوبة مواجهة الهلال السعودي.

وأشار عبدالحفيظ إلى أن صعوبة المواجهة بين الأهلى والهلال السعودى تكمن فى أنها بين فريقين عربيين كبيرين، وكل منهما يسعى إلى تحقيق الميدالية البرونزية فى كأس العالم؛ لتتويج مجهود موسم قارى شاق للغاية، وهذا بعيدا عن الصراع الفنى داخل الملعب الذى توقع أن يكون كبيرا بين الفريقين.

واختتم عبدالحفيظ تصريحاته متمنيا التوفيق للاعبى الأهلى فى تقديم عرض قوى يليق بشخصية بطل إفريقيا والتتويج بالميدالية البرونزية لإسعاد جماهير النادي.