شكرا لقرائتكم خبر عن البرونزية يا أهلى.. الجماهير الحمراء تدعم اللاعبين قبل لقاء الهلال السعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر هاشتاج "البرونزية يا أهلي" تريندات مصر على موقع "تويتر"، فى إطار دعم جماهير ومحبى القلعة الحمراء للاعبي الفريق والجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيمانى، للشد من أزر اللاعبين وتحفيزهم لتحقيق إنجاز كبير غداً، السبت، خلال مباراة الأهلى والهلال السعودي، التي يتنافس فيها الفريقان على التتويج بالميدالية البرونزية فى بطولة كأس العالم للأندية.



تريند البرونزية يا أهلى

ويقف الجمهور خلف النادى الأهلى لدعمه خاصة أنه حال فوزه على بطل آسيا سيضيف الميدالية الثالثة فى تاريخ مشاركاته بكأس العالم للأندية، إذ سبق وحقق ميداليتين إحداهما مع الجيل الذهبى عماد متعب ووائل جمعة والحضري، في حين كانت الثانية العام الماضى بعدما فاز الفريق بركلات الترجيح على حساب بالميراس البرازيلي.



البرونزية يا اهلى



البرونزية يا أهلى

وجاءت التغريدات المشاركة في الهاشتاج على طريقة: "لنفعلها مرة أخرى" و "كلنا ندعم مدربنا" و "بيتسو موسيمانى نثق فيك لتحقيق حلم الفريق والوصول للقمة، فلقد قد حققت كافة الأهداف الممكنة" و "نثق في فريقنا، ونتمنى الفوز بميدالية أخرى".



الاهلى وعشاقه على تويتر



البرونزية يا أهلى هاشتاج يتصدر تويتر

ويلعب الأهلى، غداً السبت، مع الهلال السعودى لتحديد المركز الثالث والرابع بمونديال الأندية المقام حالياً بالإمارات والذى سيسدل عنه الستار غداً.

وتوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، و37 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.



عشاق الفريق يطالبون اللاعبين بتحقيق الانجاز



البرونزية ستكون الثالثة فى تاريخ الأهلى

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 7 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، 2021 وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ23 لقبا قاريا حتى الآن.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 15 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1