شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم توريه يصل القاهرة وينضم لبيراميدز.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وصل النجم البوركينابى إبراهيم توريه لاعب وسط نادي بيراميدز الجديد إلى القاهرة فى ساعة مبكرة من صباح اليوم قادما من بوركينا فاسو، تمهيدا للانضمام لتدريبات الفريق قبل مواجهة أهلي طرابلس الليبي في إطار مواجهات كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وقرر إيهاب جلال المدير الفني لنادي بيراميدز ضم توريه لقائمة الفريق في مباراة أهلي طرابلس التي تقام فى السادسة مساء الأحد باستاد الدفاع الجوي في أولى جولات دور المجموعات من كأس الكونفدرالية.
وأتمت إدارة النادي أمور استقبال لاعب الوسط بمطار القاهرة، وإنهاء كافة الإجراءات، لينضم للتدريبات بداية من اليوم، بعدما قدم بطولة تاريخية في نهائيات كأس أفريقيا الأخيرة بالكاميرون مع منتخب بوركينا فاسو وتم اختياره ضمن التشكيل الأساسي للبطولة.
وكان إيهاب جلال، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، قد اعلن قائمة الفريق التي تدخل معسكرا مغلقا اليوم الجمعة استعدادا لمباراة أهلي طرابلس الليبي في بداية مشوار دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.
وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:
حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان.
خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - محمود حمدي - أحمد فتحي - حسين السيد "مارسيليو".
خط الوسط: عمر جابر - إسلام عيسى - محمود صادق - نبيل دونجا - إبراهيم تراوري - عبد الله السعيد - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - محمود صابر - عبد الرحمن صميدة.
خط الهجوم: فاجري لاكاي - دودو الجباس.
ويدخل بيراميدز معسكرا مغلقا اليوم الجمعة ويخوض تدريباته بملعب الدفاع الجوي يومي الجمعة والسبت حتى خوض المباراة الهامة في بداية المشوار، بدور المجموعات.