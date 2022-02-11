شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم توريه يصل القاهرة وينضم لبيراميدز.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل النجم البوركينابى إبراهيم توريه لاعب وسط نادي بيراميدز الجديد إلى القاهرة فى ساعة مبكرة من صباح اليوم قادما من بوركينا فاسو، تمهيدا للانضمام لتدريبات الفريق قبل مواجهة أهلي طرابلس الليبي في إطار مواجهات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقرر إيهاب جلال المدير الفني لنادي بيراميدز ضم توريه لقائمة الفريق في مباراة أهلي طرابلس التي تقام فى السادسة مساء الأحد باستاد الدفاع الجوي في أولى جولات دور المجموعات من كأس الكونفدرالية.

وأتمت إدارة النادي أمور استقبال لاعب الوسط بمطار القاهرة، وإنهاء كافة الإجراءات، لينضم للتدريبات بداية من اليوم، بعدما قدم بطولة تاريخية في نهائيات كأس أفريقيا الأخيرة بالكاميرون مع منتخب بوركينا فاسو وتم اختياره ضمن التشكيل الأساسي للبطولة.