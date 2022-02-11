شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الاجتماع الفنى لمباراة الأهلى والهلال السعودى فى مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عُقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والهلال السعودي، صباح اليوم الجمعة، باستاد آل نهيان في أبوظبي الذي يستضيف مباراة الفريقين غدًا، في مباراة تحديد المركز الثالث لبطولة كأس العالم للأندية.

وحضر الاجتماع من جانب النادي الأهلي خالد مرتجي، رئيس البعثة، وسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري، وجمال جبر، مدير الإعلام، وعلاء صلاح المنسق الأمني، وحنان الزيني، مدير اللوائح، وماهر عبد العزيز، إداري الفريق.

وناقش الاجتماع الترتيبات التنظيمية والتنسيقية للمباراة وزي الفريقين وموعد وصولهما إلى ملعب اللقاء، ويستأنف الفريق تدريباته في الثالثة بعد عصر اليوم بتوقيت القاهرة؛ وذلك استعدادا لمواجهة فريق الهلال السعودي في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم للأندية والمحدد لها الثالثة عصر غدٍ السبت على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة الإماراتي.

وفى سياق مختلف قرر الجهاز الطبي للأهلي إجراء أشعة لحارس الفريق محمد الشناوى عقب الانتهاء من المشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية والعودة للقاهرة، لمعرفة مدى استجابته للبرنامج التأهيلي الذى يؤديه حالياً للتعافي من إصابة العضلة الخلفية.

وتعرض الشناوي للإصابة فى العضلة الخلفية خلال مشاركته مع منتخب مصر فى أمم أفريقيا الأخيرة بالكاميرون.

ويخوض الشناوي حالياً برنامجاً تأهيلياً خلال وجوده بالإمارات مع بعثة الأهلي التي تشارك فى بطولة العالم للأندية، وتم استبعاد الشناوي من قائمة الأهلي فيها بسبب هذه الإصابة.

وكشف الجهاز الطبي للأهلي، بقيادة الدكتور أحمد أبو عبلة، عن تحسّن حالة الشناوي لكن الأشعة التي سيخضع لها عقب العودة للقاهرة ستُحدد موعد مشاركته في تدريبات الفريق الجماعية.

ويلعب الأهلي مع الهلال السعوديفي الثالثة عصر غد، السبت، بتوقيت القاهرة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في مونديال الأندية.