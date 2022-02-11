شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يدرس التقدم بطلب رسمي لنقل مبارياته إلى استاد السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس مسئولو النادي المصري، التقدم بطلب رسمي لاتحاد الكرة ورابطة الأندية وهيئة قناة السويس، للموافقة على خوض الفريق البورسعيدي لمبارياته الأفريقية والمحلية المقبلة على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

يأتي ذلك بهدف توفير النفقات الكبيرة التي تتكبدها خزينة النادي في خوض مباريات الفريق على ملعب برج العرب الإسكندرية بالإضافة إلى معاناة لاعبي الفريق البورسعيدي بسبب المعسكر الدائم وال العام.

وتتوجه، صباح اليوم الجمعة، بعثة النادى المصرى إلى مدينة جاروا الكاميرونية، فى رحلة طيران تستغرق 90 دقيقة، وذلك استعدادًا لخوض مباراة الجولة الأولى من دور المجموعات للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية في نسختها التاسعة عشر والتي تجمع المصري بمضيفه فريق القطن الكاميروني، والمقرر إقامتها على استاد مدينة جاروا فى الثانية عصر الأحد المقبل بتوقيت العاصمة الكاميرونية ياوندى - الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

وكانت بعثة الفريق البورسعيدي قد غادرت أمس، القاهرة إلى مدينة دوالا الكاميرونية، حيث قضت البعثة ليلة واحدة بأحد فنادقها، وخضع الفريق لتدريبات استشفائية وبعض التدريبات الخفيفة.

ويترأس البعثة حسن عمار، عضو مجلس إدارة النادي المصري، ، بينما تضم البعثة التي يصل عددها إلى 40 فردًا، مدير الكرة كريم ذكري والجهاز الفني للفريق بقيادة معين الشعباني، وكذلك أعضاء الجهازين الإداري والطبي ومسئولي المهمات، فيما تضم البعثة 22 لاعبًا هم: أحمد مسعود، عصام ثروت، محمد شحاته، أحمد شديد، إسلام صلاح ، عمرو موسى، ياسر حامد ، هيثم العيوني ،كريم العراقي، فريد شوقي، حجاج عويس، إيزي إيميكا، حسن علي، محمد جريندو، محمد عنتر ، الياس الجلاصي ، أحمد حمودي ، زياد فرج، أسامة الجزار ، أوستين أموتو، حسين رجب ، عمرو مرعي.