سيف الجزيرى مهاجم الزمالك يحتفل بعيد ميلاده رقم 29

القاهرة - سامية سيد - يحتفل اليوم الجمعة سيف الدين الجزيرى مهاجم نادى الزمالك بعيد ميلاده رقم 29، حيث ولد المهاجم التونسي في 11 فبراير عام 1993، وبدأ مسيرته الكروية فى نادى الأفريقى التونسى، قبل أن يطرق أبواب المجد فى الدورى المصرى عبر بوابات نادى طنطا، ومنه بزغ نجمه والتحق بفريق المقاولون العرب، قبل أن يتوهج كرويًا وينتقل إلى نادى الزمالك فى الميركاتو الشتوى موسم 2021.

ومع الأفريقى التونسى لعب سيف الجزيرى 62 مباراة سجل 6 أهداف وصنع 5 أخرى، قبل أن ينضم إلى طنطا، ومع أبناء السيد البدوى شارك الجزيرى فى 29 مباراة سجل خلالهم 7 أهداف وصنع هدفين.

وتعتبر الفترة التى قضاها سيف الدين الجزيرى فى نادى المقاولون العرب هى الأبرز فى تاريخ الدولى التونسى، حيث شارك الجزيرى فى 55 مباراة سجل خلالها 18 هدفاً وصنع 9 أهداف.

بعد تألقه مع ذئاب الجبل، لفت التونسى أنظار مسئولى الزمالك ليقوموا بضمه إلى صفوف الفريق خلال موسم الانتقالات الشتوية يناير قبل الماضي، ولعب الجزيرى مع الزمالك 31 مباراة سجل خلالهم 5 أهداف وصنع 8 أهداف أخرى.

ويقول الجزيرى عن انضمامه للزمالك "حلم لأى لاعب تمثيل الزمالك، هناك ضغط من جماهير تونس ومصر بأن أنضم للنادى، وحمدا لله حدث الأمر وأنا أحب الزمالك، أنا ابن نادى الأفريقى وهو نادٍ معروف بحبه للزمالك.. أتمنى تقديم الإضافة المطلوبة منى، أكثر لاعب أحبه فى الزمالك هو شيكابالا، لا أشعر أننى فى بلد مختلف لكن فى بلدى، لا يوجد أى اختلاف عن تونس، منذ أن كنت فى المقاولون وطنطا كانوا على أعلى مستوى من الاحترام".