شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وبورجوس الإسباني في كأس العالم للأندية للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك فريق كرة السلة بنادي الزمالك في حدث تاريخي اليوم تنظمه مصر بصالة حسن مصطفى عندما يواجه سان بابلو بورجوس الإسبانى في نصف نهائي كأس العالم للأندية الذى تنظمه مصر لأول مرة في أفريقيا.

تقام مباراة الزمالك وبورجوس الإسباني في الثامنة من مساء اليوم بصالة حسن مصطفي في حضور جماهيرى.

يسبق مباراة فريق الزمالك وبورجوس الإسبانى لقاء آخر بين فلامنجو البرازيلى وليك لاند الأمريكى في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم ضمن منافسات نصف النهائي.

يتم نقل مباريات البطولة حصريًا على قناة أون تايم سبورتس باستديو تحليلي للبطولة.

يشارك في البطولة 4 فرق هي اندية الزمالك وبورجوس وفلامنجو البرازيلي وليكلاند الأمريكي.

وتقام 4 مباريات في البطولة مبارتي قبل النهائي وثم مباراة تحديد المركز الثالث والمباراة النهائية.