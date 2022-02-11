شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محمود يتحدث عن تكرار إنجاز البرونزية في مونديال أمام الهلال غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد محمود، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي إنه يتمنى التوفيق لكل زملائه في مباراة الهلال السعودي غدا السبت لتحقيق الميدالية البرونزية، وأضاف محمد محمود أن مباراة الهلال السعودي غاية في الصعوبة على الفريقين والجميع يعتبره "ديربي" عربيًا خاصًا، مؤكدًا أنه يثق في زملائه وقدرتهم على تقديم أفضل ما لديهم؛ للتويج بالميدالية البرونزية في بطولة العالم للمرة الثانية على التوالي.

واستكمل: "غبت عن القيد بقائمة البطولة للإصابة في العضلة الخلفية لكني انتظمت سريعا في التدريبات الجماعية، وأحاول دائما القيام بدوري ودعم زملائي طوال الوقت، فأنا لاعب في الفريق ومشجع أهلاوي قبل كل شيء".

وأشار محمد محمود إلى أنه يتمنى أن يحصد الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا الموسم الحالي ويعود مع زملائه مجددا لكأس العالم للأندية النسخة القادمة.

واختتم محمد محمود تصريحاته مؤكدا أن أجواء البطولة مثالية و الأهلي يواجه أبطال العالم وهذا تتويج لموسم إفريقي شاق نتمنى أن نختتمه بميدالية لإسعاد جماهير الأهلي التي تدعم الفريق واللاعبين في كل مكان بالعالم.