شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفحص محمد الشناوى بعد انتهاء مشاركة الفريق بمونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الطبي للأهلي إجراء أشعة لحارس الفريق محمد الشناوى عقب الانتهاء من المشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية والعودة للقاهرة، لمعرفة مدى استجابته للبرنامج التأهيلي الذى يؤديه حالياً للتعافي من إصابة العضلة الخلفية.

وتعرض الشناوي للإصابة فى العضلة الخلفية خلال مشاركته مع منتخب مصر فى أمم أفريقيا الأخيرة بالكاميرون.

ويخوض الشناوي حالياً برنامجاً تأهيلياً خلال وجوده بالإمارات مع بعثة الأهلي التي تشارك فى بطولة العالم للأندية، وتم استبعاد الشناوي من قائمة الأهلي فيها بسبب هذه الإصابة.

وكشف الجهاز الطبي للأهلي، بقيادة الدكتور أحمد أبو عبلة، عن تحسّن حالة الشناوي لكن الأشعة التي سيخضع لها عقب العودة للقاهرة ستُحدد موعد مشاركته في تدريبات الفريق الجماعية.

ويلعب الأهلي مع الهلال السعوديفي الثالثة عصر غد، السبت، بتوقيت القاهرة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في مونديال الأندية.