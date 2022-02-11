شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التسجيل فى انتخابات الزمالك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات الزمالك، فتح باب التسجيل في انتخابات مجلس الإدارة الجديد لمدة 4 سنوات مقبلة.

ويشهد نادى الزمالك اليوم الجمعة أشرس انتخابات فى تاريخه لاختيار مجلس إدارة جديد لمدة 4 سنوات مقبلة، وهى الانتخابات التى ينتظرها كل جماهير نادى الزمالك، فى ظل الأزمات التى يعانى منها النادى وأصبح فى حاجة إلى مجلس منتخب يفرض مزيدا من الاستقرار .

انتخابات اليوم يتنافس فيها 70 مرشحا على 12 مقعدا، وهى الرئيس ونائب الرئيس وأمين الصندوق و6 أعضاء فوق السن، و3 أعضاء تحت السن، وأعلن نادى الزمالك أسماء المرشحين لانتخابات مجلس الإدارة، بعد تلقيه القائمة النهائية من مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.

وجاءت أسماء المرشحين كالتالى:

منصب رئيس مجلس الإدارة، وعددهم 3 مرشحين وهم: عمر هريدى، وأحمد سليمان ومرتضى منصور.

أما على منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، فقد ترشح كل من: ماجد فاروق عبد الجواد الحنبلى، وهشام نصر سليمان، أحمد عبدالغنى ولواء دكتور مهندس مصطفى هدهود، بينما ترشح على مقعد أمين الصندوق كل من: محمد راشد المراغى وهانى شكرى ومحمد حمدى وخالد لطيف.

بينما تقدم على منصب العضوية فوق السن 40 مرشحا وهم: أحمد عفيفى، وأحمد عبد الحق السباعى، ورجب رواش، ورفعت شبل، وكريم عادل، وعصام الدين اسلمبولى، وجمال عقبى، وهانى فاروق أبو العز، وعبد الله جورج سعد ومصطفى عبدالخالق وهشام يكن ومحمد الماوى ومصطفى سيف العمارى وصبرى حسن والحسينى سمير وأحمد عبدالجواد، وآمال زوام، وهانى عيد، وجمال شعلان، وهانى زادة، وحسن عمار، وأسامة عبدالبارى، ومجدى السيوفى، وماهر شفيق، وعمرو أدهم، ومصطفى بدوى، وماجد قيشو، ومروة عبدالله، وصبحى عبدالسلام، وأحمد جمال، ومعتز وفائى، ومحمد رحمى، وهانى عثمان، وإيهاب الفولى، وأحمد مرتضى منصور، وعلاء مقلد، وسليمان وهدان، وعلاء ناجى أبو العلا، وجمال عبد الحميد، ومريم رزق.

بينما ترشح على منصب العضوية تحت السن 19 مرشحا هم: سيف الإسلام محمد، ومحمد عودة أبو قطيط، وهشام نصر إبراهيم، ومحمد على أبو النجا، وسامح سونى الخوانكى، ومحمد طارق، وإيهاب عصمت، وأحمد هانى زادة، ومحمد جمال (جيمي)، وسامر أحمد عبد الوهاب، وأحمد سامر، ومحمود فيصل أبو العينين، ومحمد أسامة، وعمرو عز، وأحمد هشام، وخالد الزيات، ومحمود محمد طه، وبسنت سيد جوهر، وأحمد دعبس.















































































