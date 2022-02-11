شكرا لقرائتكم خبر عن وفود مونديال السلة بمصر يشيدون بالتنظيم الجيد وحسن الاستقبال قبل انطلاق البطولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطفت بطولة كأس العالم لكرة السلة للأندية، التى تنطلق اليوم الجمعة بصالة حسن مصطفى وتستمر حتى 13 فبراير الجارى، الأنظار من أحداث رياضية كثيرة على الساحة المحلية والعربية وربما العالمية باعتبارها المرة الأولى التى تقام هذه البطولة الكُبرى فى مصر.

ونال التنظيم إشادة جميع الفرق المشاركة منذ وصولهم لمطار القاهرة واستقبالهم وخوضهم للتدريبات وأيضا المؤتمر الصحفي الذى أقيم أمس بحضور المديرين الفنيين للفرق الأربعة المشاركة وأيضا قادة الفرق الأربعة.

مسئولو الفرق المشاركة اشادة بحسن الاستقبال والتنظيم مؤكدين على قدرة مصر على تنظيم الاحداث الكبرى في مختلف الرياضات خاصة انها لاول مرة تستضيف هذا الحدث .

ونال استعداد مصر لتنظيم هذا الحدث الكبير اهتمام وإعجاب الكثير من المُتابعين لكرة السلة، كما عبّرت الوفود المشاركة فى البطولة عن سعادتها بالاستعداد الجيد من جانب مصر لهذا الحدث.

ويشارك فى البطولة 4 فرق هى الزمالك وبورجوس الإسباني ممثل أوروبا وفلامنجو البرازيلي ممثل أمريكا الجنوبية و ليك لاند ماجيك الأمريكي بطل الـ G-league وممثل الـ NBA.