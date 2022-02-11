شكرا لقرائتكم خبر عن عمار حمدى يسابق الزمن لإنهاء إجراءات السفر لإجراء عملية الرباط الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسابق عمار حمدى لاعب الأهلى الزمن لإنهاء إجراءات استخراج تأشيرة السفر إلى النمسا لإجراء عملية جراحة الرباط الصليبى، بعد تعرضه لقطع فى الرباط الصليبى خلال تواجده مع الفريق الأحمر بالإمارات للمشاركة فى كأس العالم، من أجل إجراء العملية الجراحية فى الركبة وبدء فترة التأهيل والعلاج الطبيعى فى أسرع وقت.

واستقر مسئولو النادى الأهلى على إجراء عمار حمدى جراحة الصليبى فى النمسا مع نفس الطبيب المعالج الذى أجرى جراحة الصليبى لأكرم توفيق ظهير أيمن الفريق الأحمر منذ فترة وجيزة، فى ظل التنسيق الموجود بين الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبى بالنادى الأهلى والطبيب المعالج لحالة أكرم توفيق.

وخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادى والجهاز الفنى وأعضاء بعثة الأهلى فى أبو ظبى لمسحة طبية جديدة أمس، استعدادا لمواجهة فريق الهلال السعودى فى كأس العالم للأندية.

واستأنف الأهلى تدريباته عصر أمس الخميس بعد الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة؛ للتخلص من الإجهاد عقب مباراة بالميراس البرازيلى فى الدور نصف النهائى للبطولة.

ويستعد الأهلى لخوض مواجهة الهلال السعودى فى مباراة تحديد المركز الثالث المقرر إقامتها غدا السبت على استاد آل نهيان بنادى الوحدة الإماراتى.