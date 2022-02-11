شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفى لـ موسيمانى اليوم للحديث عن مباراة الهلال السعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد بيتسو موسيمانى، المدير الفني للأهلى، مؤتمراً صحفياً اليوم، الجمعة، للحديث عن مباراة الهلال السعودي المقرر لها الثالثة من عصر السبت بتوقيت القاهرة في لتحديد المركز الثالث والرابع بكأس العالم للأندية المقامة حالياً بالإمارات.

على صعيد متصل، أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، صعوبة مواجهة الهلال فى كأس العالم للأندية؛ مشددا على ثقته فى لاعبى الأهلى وقدرتهم على تقديم أداء ومباراة تليق بهم.