الامارات | «ليلة التحدّي» لملاكمة المحترفين في ضيافة دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن «ليلة التحدّي» لملاكمة المحترفين في ضيافة دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف مساء غد السبت نادي EMD بدبي النسخة الأولى من بطولة ليلة تحدي الأبطال لملاكمة المحترفين، ضمن سلسلة بطولات (EMD FIGHT NIGHT). وينظم النادي البطولة، بالتعاون مع البطل الإماراتي والملاكم المحترف عيسى الدح. وقال الدح في تصريح صحافي إن البطولة مهمة، لكونها تمنح فرصاً متساوية لأبطال ونجوم اللعبة من المواطنين والمقيمين في طريق الاحتراف الدولي.

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