الامارات | نور صبري: بالميراس بطل كأس العالم للأندية

شكرا لقرائتكم خبر عن نور صبري: بالميراس بطل كأس العالم للأندية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقّع حارس مرمى منتخب العراق سابقاً نور صبري، أحد أهم نجوم منتخب «أسود الرافدين» الفائز بكأس آسيا 2007، تتويج فريق بالميراس البرازيلي بكأس العالم للأندية على حساب تشلسي الإنجليزي في المباراة النهائية عند الساعة 18:30 من مساء الغد.

وقال نور صبري لـ«الإمارات اليوم»: «المعروف أن الأندية الأوروبية هي الأوفر حظاً للفوز باللقب، كما عكسته النسخ الماضية، لكني أشعر في هذه البطولة لن يتوج بها تشلسي باعتباره بطل أوروبا».

وتطرق صبري إلى سر فوز العراق بكأس آسيا في 2007، وقال «ذلك الجيل تم بناؤه بشكل دقيق، حيث تدرج جميع لاعبيه باللعب مع منتخبات المراحل السنية وصولاً للمنتخب الأول، وهذا هو سر بناء المنتخبات القوية انطلاقاً من التأسيس والمشاركة في البطولات».

وعن وضع المنتخب العراقي حالياً في تصفيات كأس العالم المؤهلة إلى «قطر 2022»، قال: «لم يكن صحيحاً ابتعاد مدرب اسود الرافدين السلوفيني كاتانيتش عن تدريب العراق في هذه المرحلة، وكان مهماً أن يستمر بأقل تقدير لنهاية التصفيات عطفاً عن انه قدم نتائج ممتازة لم يتم استثمارها كما هو مطلوب، ومنها تنظيمه الدفاعي وعدم استقباله الأهداف ولا يخسر كثيراً وهو ما يفتقده المنتخب العراقي حالياً، والآن التوجه نحو المدرب المحلي وهو الأمر المعتاد بعد أن يخسر الفريق».

وأضاف: «استقرار اتحاد الإمارات لكرة القدم على المدرب الهولندي مارفيك مهد لأن يواصل الأبيض في المنافسة بقوة على الصعود لكأس العالم المقبلة في قطر من خلال منافسات الملحق، والاستقرار على الجهاز الفني من أهم عناصر نجاح المنتخبات».

وأوضح: «تأهل إيران وكوريا الجنوبية عن المجموعة أمر طبيعي لفارق الإمكانات والخبرة والنفس الطويل، التي يتمتع بها المنتخبان، بينما أرى أن بقاء المدرب مارفيك مدرباً للأبيض الإماراتي لفترة طويلة هو سبب رئيس للبقاء في المنافسة واستمرار حظوظ الإمارات في التأهل عن طريق الملحق، بالمقابل تعتمد فرصة العراق على تحسين الظروف».

وبخصوص رفع الحظر عن الملاعب العراقية، قال: «إن العراق جاهز بشكل كامل لاستضافة المباريات مع توافر البنى التحتية كافة، وهنالك دول عندها مشكلات اكبر لكنها تلعب على ملاعبها، وشخصياً لا أعرف سبب عدم خوض العراق لمبارياته على ملعبه».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news