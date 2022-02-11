الامارات | فوز «الباشا» و«أنكورا» في بطولة «الماسترز» للبولو

شكرا لقرائتكم خبر عن فوز «الباشا» و«أنكورا» في بطولة «الماسترز» للبولو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق الباشا على فريق «إيست لامار» بستة أهداف مقابل أربعة في بطولة الماسترز للبولو، والتي تستمر حتى السبت المقبل، وتقام بنادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية في دبي لاند. وفي مباراة ثانية فاز «أنكورا» على فريق الإمارات في مباراة مثيرة، ويتصدر البطولة بعد انتصارين حتى الآن.

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