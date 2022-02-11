الامارات | عجمان في «محاولة رابعة» للتخلص من عقدة شباب الأهلي

شكرا لقرائتكم خبر عن عجمان في «محاولة رابعة» للتخلص من عقدة شباب الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد الجولة 15 من دوري أدنوك للمحترفين اليوم، موقعة مهمة للغاية بين عجمان وضيفه شباب الأهلي، بينما سيكون على العين تجنب أي مفاجآت من مضيفه فريق الإمارات، في حين يتواجه العروبة وضيفه النصر برغبة قوية من الفريقين في الفوز ومصالحة جمهورهما. وعانى عجمان في الموسم الجاري عقدة الخسارة المتكررة أمام شباب الأهلي، وستكون الفرصة أمامه للمرة الرابعة لفك العقدة.

وكان عجمان خسر في المواجهات الثلاث، ذهاباً في الدوري بهدف دون رد، وفي مباراتي كأس الرابطة (2-1 و1-0).

ويعاني عجمان غياب الثلاثي: البرازيلي ليونادرو، وسعيد سليمان: وسعيد جاسم المعارين من شباب الأهلي، بسبب بنود الإعارة، بينما يستعيد خدمات الغامبي أبوبكر تراولي ما يشكل قوة هجومية مع التونسي بالعربي والمغربي وليد أزارو.

ورغم غياب ستة لاعبين عن شباب الأهلي، إلا أن المدرب، مهدي علي، يراهن على قوة الفريق وخبرته لبلوغ النقطة 29 والبقاء في دائرة المنافسة.

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«الصقور» يحلم بالمفاجأة

يحلم فريق الإمارات بتحقيق مفاجأة جديدة تحت قيادة المدرب المصري أيمن الرمادي، أمام العين، بعدما نجح من قبل في إيقاف فريق الشارقة بعد أن تعادل معه 2-2، كما حقق الفوز على عجمان، في طريق التصحيح. ويراهن فريق الإمارات على الدور الثاني للهروب من خطر الهبوط حيث يحتل المركز الأخير بخمس نقاط.

في المقابل تعد المباراة فرصة أخرى للعين للاقتراب أكثر من لقب الدوري، وتعزيز الصدارة التي يحتلها حالياً بـ33 نقطة. ويدخل الزعيم المباراة بعد فوز مريح في الجولة الماضية على خورفكان برباعية، في ظل تألق نجمه وهداف الدوري التوغولي لابا كودجو، والمغربي سفيان رحيمي.

«طوق نجاة» للعبيدي أو ربيع

تتجدد محاولات «العروبة» نحو الهروب من شبح الهبوط، حين يستقبل النصر، وقد يعتبر الفوز اليوم طوق نجاة لمدربه، التونسي فتحي العبيدي، وكذلك فرصة للمدرب الجديد للنصر، سالم ربيع لإثبات جدارته بقيادة العميد. وكان العروبة خسر من الوحدة 4/2 في الجولة الماضية، ليتأزم موقفه في المركز قبل الأخير بثماني نقاط، بينما تلقى النصر خسارة على أرضه من عجمان تسببت في رحيل مدربه الأرجنتيني دياز وتولي سالم ربيع مكانه، حيث بات لدى الفريق 18 نقطة فقط.

ويشكل «العروبة» عادة صعوبة أمام الفرق الكبيرة، رغم أن الخبرة لا تسعفه لتحقيق النتائج التي يرجوها.

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