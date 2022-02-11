اخبار الرياضه

الامارات | الأسترالي بيث يدير نهائي المونديال.. والجنيبي «حكم فيديو»

0 نشر
منصور السندي ■ دبي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن الأسترالي بيث يدير نهائي المونديال.. والجنيبي «حكم فيديو» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مصدر مسؤول لـ«الإمارات اليوم» أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اختار الحكم الدولي الأسترالي كريس بيث، لقيادة نهائي كأس العالم للأندية (الإمارات 2021)، والذي يقام الساعة 20:30 من مساء الغد، ويجمع بين فريقي تشلسي الإنجليزي وبالميراس البرازيلي في أبوظبي.

ويضم الطاقم كلاً من المساعدين انتون وأشلي من أستراليا ومصطفى غربال من الجزائر حكماً رابعاً، وعبدالحق من الجزائر أيضاً حكماً خامساً، بجانب الحكم الإيطالي ماسميليانو حكماً لـ«الفار»، والهولندي باول فان حكم فيديو مساعداً، والحكم الدولي الإماراتي عمار الجنيبي حكم فيديو مساعداً ثانياً.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا