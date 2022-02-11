الامارات | مساعد مدرب تشلسي: ليس من السهل الفوز على الهلال بحضور جمهوره

شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد مدرب تشلسي: ليس من السهل الفوز على الهلال بحضور جمهوره والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مساعد مدرب فريق تشلسي الإنجليزي سولت لو، عن الصعوبات التي واجهت فريقه خلال مواجهة الهلال السعودي، أول من أمس، في نصف نهائي نهائيات كأس العالم لكرة القدم، وانتهت بفوز «البلوز» بهدف نظيف، مشيراً إلى أنه فوجئ بالحضور الغفير لجماهير الهلال.

وكان سولت قاد تشلسي في المباراة في غياب المدرب توخيل المصاب بفيروس كورونا «كوفيد-19».

وقال مساعد المدرب لـ«الإمارات اليوم»: «بكل تأكيد الجماهير تعمل بشكل مستمر على تقديم الدعم للاعبيها في كل المباريات ودفعهم لتقديم الأداء الأفضل، بالنسبة لنا لم يكن من السهل علينا الفوز في هذه المباراة في ظل حضور هذا العدد الكبير من جماهير الهلال».

وأضاف: «خضنا المباراة كما لو أننا كنا نلعب خارج أرضنا في (البريميرليغ)».

وكانت الآلاف من الجماهير الهلالية وصلت إلى العاصمة أبوظبي جواً وبراً، للوقوف خلف فريقها في مشاركته التاريخية الثانية في البطولة العالمية، وبلغ عدد الحضور الجماهيري 19175 مشجعاً، واستمر دخول الجماهير حتى قبل نهاية الشوط الأول، بسبب الزحام الذي شهدته كل الطرق المؤدية للاستاد منذ وقت مبكر.

ولم تتوقف الجماهير الهلالية عن ترديد الأهازيج الخاصة بها، والهتاف بأسماء اللاعبين والتصفيق المستمر والتفاعل مع الهجمات وتصديات الحارس عبدلله المعيوف، ما كان له الأثر الإيجابي الواضح على أداء اللاعبين، إذ ساعد ذلك الفريق على التماسك سريعاً واستعادة الثقة مجدداً ومقاسمة الأداء مع الفريق الإنجليزي.

وأكملت جماهير الهلال الشوط الثاني من المباراة وقوفاً في المدرجات تفاعلاً مع مجريات الأحداث، خصوصاً أن فريقها بسط سيطرته بشكل متكامل، ما دفع «البلوز» إلى التراجع للمناطق الدفاعية بشكل واضح، والإبقاء على الكرة بين أقدام لاعبيه والاعتماد على الهجمات المرتدة.

• 19175 مشجعاً حضروا مباراة الهلال وتشلسي في كأس العالم للأندية.

سولت لو:

• «خضنا المباراة كما لو أننا كنا نلعب خارج أرضنا في (البريميرليغ)».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news