الامارات | رالي أبوظبي الصحراوي ينطلق مارس المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن رالي أبوظبي الصحراوي ينطلق مارس المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف العاصمة أبوظبي في مارس المقبل رالي أبوظبي الصحراوي أكثر الراليات الصحراوية المتميزة في منطقة الشرق الأوسط، حيث سيشكل

الجولة الثانية من بطولة العالم للراليات الصحراوية الطويلة للسيارات (فيا) والدراجات النارية (فيم)، ويقام خلال الفترة من 5 – 10 مارس المقبل. ومن المتوقع أن يستقطب نخبة من أفضل السائقين والدراجين وأكثرهم شهرة من جميع أنحاء العالم.

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