الامارات | 5 آلاف مشاركة في برنامج سيتي لتشجيع الفتيات على ممارسة الكرة

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 آلاف مشاركة في برنامج سيتي لتشجيع الفتيات على ممارسة الكرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل نادي مانشستر سيتي لكرة القدم بمرور خمسة أعوام على إطلاق برنامجه الهادف لتشجيع الفتيات الصغيرات على ممارسة لعبة كرة القدم «Same Goals» تزامناً مع إطلاق الدورة الجديدة من البرنامج لموسم 2022. وحققت المبادرة العالمية إقبالاً كبيراً وتفاعلاً واسعاً منذ إطلاقها أول مرة في عام 2018، بعدما بادرت أكثر من 5000 فتاة إلى المشاركة في الدورات السابقة. وينظم نادي مانشستر سيتي عدداً من الفعاليات في الإمارات لإتاحة المجال للفتيات الصغيرات للتفاعل مع رياضة كرة القدم، ومن ضمنها تنظيم فعالية مجانية لمتابعة ديربي مدينة مانشستر في «إكسبو 2020 دبي»، يوم الأحد 6 مارس المقبل.

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