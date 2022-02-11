الامارات | بوجاتشار وياتس ودومولين يتصدّرون نخبة المشاركين في «طواف الإمارات»

شكرا لقرائتكم خبر عن بوجاتشار وياتس ودومولين يتصدّرون نخبة المشاركين في «طواف الإمارات» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتصدّر دراج فريق الإمارات، البطل العالمي السلوفيني تادي بوجاتشار، نخبة الدراجين المشاركين في طواف الإمارات 2022، الذي تقام نسخته الرابعة من 20 إلى 26 الجاري، بمشاركة 20 فريقاً عالمياً.

وكشف مجلس أبوظبي الرياضي، عن قائمة أولية لنخبة نجوم العالم المشاركين في الحدث، وأبرزهم حامل اللقب بوجاتشار، بطل طواف فرنسا أيضاً في العامين الماضيين. وينضم إلى بوجاتشار، زميله الجديد في الفريق، جواو ألميدا، الذي حل في المركزين الرابع والسادس على التوالي في جيرو دي إيطاليا (طواف إيطاليا) في آخر عامين، وهي ثاني مشاركة لألميدا في طواف الإمارات، بعد أن أنهى النسخة الماضية في المركز الثالث في الترتيب العام.

ومن بين أبرز المنافسين على اللقب، البريطاني آدم ياتس، دراج فريق إينوس، المتوّج بنسخة 2020 من طواف الإمارات.

وتشهد النسخة الرابعة، عودة الهولندي توم دومولين، دراج فريق جامبو فيزما، الذي شارك آخر مرة في طواف الإمارات في عام 2019.

ويسجل الفرنسي رومان بارديت، دراج فريق دي إس إم، حضوره الأول في طواف الإمارات، ساعياً إلى تحقيق إنجاز آخر، بعد أن اعتلى منصة التتويج في مرحلتين في طواف فرنسا والعديد من مرات الفوز في السباقات الكبرى الأخرى. كما تأكدت مشاركة الأسترالي جاي هيندلي، دراج فريق بورا هانزجروهي.

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