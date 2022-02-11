الامارات | «لورد جليترز» يدافع عن لقب «ستغسبيل ستيكس» في ميدان اليوم

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يسعى الجواد «لورد جليترز» لمالكيه «جيف وساندرا تيرنبول»، بإشراف المدرب ديفير أميرا، للدفاع عن لقبه في بطولة «ستغسبيل ستيكس»، في الشوط السادس والرئيس في الحفل الخامس من موسم سباقات «كرنفال كأس دبي العالمي»، الذي ينظمه نادي دبي لسباق الخيل على مضمار ميدان، وتبلغ جوائز أشواطه السبعة 800 ألف دولار، وينافس على ألقابها 89 من نخبة الجياد المحلية والدولية.

ومن أبرز المرشحين بقوة للفوز في «ستغسبيل ستيكس»، خمسة من خيول غودولفين، تبرز منها ثلاثة تسعى لاستعادة اللقب الذي خسرته العام الماضي، وهي «بدوينس ستوري» بإشراف المدرب سعيد بن سرور، والجوادان «زاكوسكي» و«آرت دوفال» بإشراف المدرب شارلي أبلبلي.

ومن أبرز الأشواط الأخرى، «2000 غينيس الإماراتي» ضمن الشوط الثالث، حيث يبرز المهر «راوي» بشعار «آر آر آر للسباقات»، إلى جانب إثارة كبيرة متوقعة في بقية الأشواط الأخرى.

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