الامارات | رمسة ملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مدرب

تمسك مدرب بالبقاء مع فريقه الحالي في دوري أدنوك للمحترفين، رغم تلقيه عرضاً للعودة إلى بلده، إلى جانب عدم ممانعة إدارة ناديه الاستغناء عن خدماته، ولكن المدرب أكد أنه يشعر بالارتياح في الدولة، إلى جانب ثقته في قدرته على تحقيق نتائج جيدة مع فريقه.

صالات

أشاد متابعون لكرة قدم الصالات بقرار اللجنة التنفيذية بتحديد موعد جديد لمباراة النصر مع خورفكان في كأس الاتحاد، بعد أن تعذرت إقامتها في موعدها المعلن، لأسباب خارجة عن إرادة النادي المضيف، ووصفوا القرار بـ«الحكيم» والذي يخدم تطور الرياضة الإماراتية.

سالم

وصف مشجعون قرار منح المدرب المواطن فرصاً حقيقية للتدريب الرياضي بـ«المنصف»، بعد قرار شركة نادي النصر لكرة القدم الاستعانة بالمدرب المواطن سالم ربيع لتدريب «العميد».

نقل

يتعجب عدد كبير من متابعي دوري الدرجة الأولى لكرة القدم من عدم نقل مبارياته على الهواء مباشرة، رغم أن الموسم الجاري لبطولة «الهواة» يعتبر تاريخياً من حيث عدد فرقه وأسلوب تنفيذه وقوة المنافسات، خصوصاً أن عدد المباريات التي تم نقلها لا تتعدى أصابع اليد الواحدة.

لاعب

يعيش المحترف الأجنبي الكبير في أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم أجمل فتراته مع ناديه في أعقاب تألقه الأخير، بعدما كان في الفترة السابقة مهدداً بالرحيل عن النادي.

«الفار»

قال مراقبون إن تعيين حكم سابق مشرفاً على تقنية حكم الفيديو «الفار» في اتحاد الكرة أحدث نقلة إيجابية في تعامل قضاة الملاعب مع هذه التقنية، نظراً للخبرة الكبيرة التي يتمتع بها.

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