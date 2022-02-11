شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية اليوم فى الجولة الـ13 بدورى سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم، الجمعة، مواجهات قوية فى إطار الجولة الثالثة عشر بدورى سيدات الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2021/2022، وتشهد الجولة الـ 13 لقاءات بين كل من الأهلى مع وادى دجلة، والطيران مع الزهور، والصيد مع هليوبوليس، وأصحاب الجياد مع سبورتنج، والشمس مع سموحة.

وقامت لجنة المسابقات باتحاد الكرة الطائرة بتأجيل مواجهة الزمالك مع الجزيرة فى إطار الجولة الـ 13 بالدورى الممتاز للسيدات، بسبب انتخابات للقلعة البيضاء المحدد لها فى نفس اليوم لاختيار مجلس إدارة جديد.

فيما تقام الجولة الـ 14 يوم 14 فبراير الجارى بمواجهات بين كل من الطيران مع الأهلى، ووادى دجلة مع الجزيرة، والزهور مع هليوبوليس، والزمالك مع أصحاب الجياد، والشمس مع الصيد، وسبورتنج مع سموحة.

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة الطائرة عن إقامة لقاء القمة بين الأهلى والزمالك بالدور الثانى من دورى السيدات الممتاز يوم 14 مارس المقبل على صالة الأهلى.