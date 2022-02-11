شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يختتم تحضيراته لموقعة الهلال لحصد الميدالية البرونزية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الأهلى تدريباته الجماعية، اليوم الجمعة، استعدادا لمواجهة الهلال السعودى غدا السبت فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية، والتى يسعى خلالها النسور الحمر لحصد الميدالية البرونزية وتكرار إنجازه السابق الذى تحقق مرتين خلال مشاركاته السابقة فى مونديال الأندية بحصد المركز الثالث والبرونزية مرتين عامى 2006 و2021.

ويحرص بيتسو موسيمانى خلال مران اليوم على تحفيظ لاعبيه بعض الجمل الفنية والتكتيكية التى ينوى تطبيقها فى مباراة الهلال غدا بمونديال الأندية، من أجل تحقيق الهدف المنشود فى الفوز بالمباراة، بعدما حرص على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبيه خلال مباراتهم الماضية ضد بالميراس البرازيلي، ومنحهم بعض التعليمات الخاصة لتنفيذها فى مباراة الغد.

كما حرص موسيمانى على تهيئة لاعبيه نفسيا وذهنيا لمباراة الغد وحثهم على التركيز الشديد والالتزام بالتعليمات الفنية وعدم الاستعجال فى اللعب أو ترك مساحات شاغرة يستغلها المنافسين فى الوصول إلى مرمى على لطفى كما حدث فى المباراة الماضية.