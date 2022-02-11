ترتيب الدوري الإنجليزي والهدافين بعد نهاية الجولة الرابعة والعشرين.. جوتا يلاحق محمد صلاح

الشارقة - اميمة ياسر - نتهت مباريات الجولة الرابعة والعشرين للدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، والتي حسمت بفوز ليفربول على ليستر سيتي بهدفين دون رد، وتغلب آرسنال على ولفرهامبتون بهدف نظيف.

وشهدت تلك الجولة فوز مانشستر سيتي على برينتفورد بهدفين نظيفين، وتعادل مانشستر يونايتد بهدف لمثله أمام برينلي، وتوتنهام تعرض للهزيمة أمام ساوثهامبتون بثلاثية لهدفين.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الرابعة والعشرين



1 مانشستر سيتي، 60 نقطة.

2 ليفربول، 51 نقطة.

3 تشيلسي، 47 نقطة.

4 وست هام، 40 نقطة.

5 آرسنال، 39 نقطة.

6 مانشستر يونايتد، 39 نقطة.

7 توتنهام، 36 نقطة.

8 ولفرهامبتون، 34 نقطة.

9 برايتون، 30 نقطة.

واحتفظ المصري محمد صلاح جناح ليفربول، بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد نهاية مباريات الجولة 24 للمسابقة.

ويتصدر صلاح جدول ترتيب الهدافين برصيد 16 هدفًا رغم عدم إحرازه لأهداف أمام ليستر سيتي في المباراة التي خاضها فريقه ليفربول ليلة الخميس.

ورفع ديوجو جوتا، زميل صلاح في ليفربول، رصيده إلى 12 هدفًا بعدما سجل هدفين في شباك ليستر سيتي.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الرابعة والعشرين



محمد صلاح، ليفربول، 16 هدفًا.

دييجو جوتا، ليفربول، 12 هدفًا.

سون هيونج مين، توتنهام، 9 أهداف.

جيمي فاردي، ليستر سيتي، 9 أهداف.

ميخائيل أنطونيو، وست هام، 8 أهداف.



إيمانويل دينيس، واتفورد، 8 أهداف.

كريستيانو رونالدو، مانشستر يونايتد، 8 أهداف.

رافينيا، ليدز يونايتد، 8 أهداف.

إيميل سميث روي، آرسنال، 8 أهداف.

ساديو ماني، ليفربول، 8 أهداف.

جارود بوين، وست هام، 7 أهداف.

ماسون مونت، تشيلسي، 7 أهداف.

برونو فرنانديز، مانشستر يونايتد، 7 أهداف.

رياض محرز، مانشستر سيتي، 7 أهداف.