شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يسابق الزمن لتجهيز حسن على وإسلام صلاح لمواجهة القطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسابق الجهاز الطبى للنادى المصرى الزمن وذلك لتجهيز ثنائى الفريق حسن على وإسلام صلاح على أمل لحقاهما بمواجهة القطن الكاميرونى، حيث تعرض الثنائى لشد عضلى من الدرجة الأولى خلال مشاركتهما فى مباراة فاركو الودية قبل السفر، والتى انتهت بخسارة المصرى بهدفين نظيفين.

واستقر محمود جابر المدير الإدارى للفريق الأول للكرة بالنادى المصرى على اختيار فندق ريبادو بمدينة جاروا الكاميرونية كمقر لإقامة الفريق الأول استعداداً لمباراته أمام مضيفه فريق القطن الكاميرونى والمقرر إقامتها على استاد مدينة جاروا في الثانية عصر الأحد بتوقيت العاصمة الكاميرونية ياوندي - الثالثة عصر الأحد المقبل بتوقيت القاهرة - ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية في نسختها التاسعة عشر.

ويترأس البعثة حسن عمار، عضو مجلس إدارة النادي المصرى، بينما تضم البعثة التى يصل عددها إلى 40 فردًا، مدير الكرة كريم ذكري والجهاز الفني للفريق بقيادة معين الشعبانى، وكذلك أعضاء الجهازين الإداري والطبي ومسئولي المهمات، فيما تضم البعثة 22 لاعبًا هم: أحمد مسعود، عصام ثروت، محمد شحاته، أحمد شديد، إسلام صلاح ، عمرو موسى، ياسر حامد ، هيثم العيوني ،كريم العراقي، فريد شوقي، حجاج عويس، إيزي إيميكا، حسن علي، محمد جريندو، محمد عنتر ، الياس الجلاصي ، أحمد حمودي ، زياد فرج، أسامة الجزار ، أوستين أموتو، حسين رجب ، عمرو مرعي.

كان محمود جابر قد وصل إلى مدينة جاروا عصر الأربعاء وذلك بعد رحلة طيران داخلي من مدينة دوالا استغرقت قرابة 90 دقيقة، حيث أجرى جولة في عدد من فنادق المدينة ليستقر في النهاية وبعد التنسيق مع حسن عمار رئيس البعثة وكريم ذكري مدير الكرة على هذا الفندق الذي سبق له استضافة منتخبي نيجيريا والسودان خلال بطولة الأمم الأفريقية الأخيرة والتي استضافتها الكاميرون مؤخرًا ، حيث يبعد الفندق عن ملعب المباراة بنحو ستة كيلومترات ، كما يبتعد عن مطار جاروا بنحو كيلومترين فقط ، ويتميز هذا الفندق حديث الإنشاء بطرازه المعماري المتفرد وكذا بارتفاع مستوى كافة الخدمات التي يحتاجها الفريق من قاعات طعام مستقلة وكذا النادى الصحى وصالة الجيمانزيوم وقاعة المحاضرات المجهزة.