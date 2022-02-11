ترتيب جدول مجموعة القاهرة فى القسم الثانى قبل مواجهة اليوم

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القاهرة - سامية سيد - يعتلى نادى الداخلية ترتيب جدول مجموعة القاهرة فى القسم الثانى بعد مرور 17 جولة من مباريات هذا الموسم، برصيد 38 نقطة متفوقا على وادى دجلة الوصيف بـ6 نقاط قبل مباريات اليوم.

ترتيب جدول مجموعة القاهر فى القسم الثانى قبل مواجهة اليوم..

1 الداخلية 38

2 وادى دجلة 32

3 زد أف سى 31

4 بتروجت 30

5 الترسانة 28

6 بورتو السويس 28

7 منتخب السويس 27

8 السكة الحديد 25

9 القناة 23

10 المصرية للاتصالات 19

11 الإنتاج الحربى 17

12 النصر 17

13 بلبيس 13

14 المريخ 12

15 بور فؤاد 9

16 بنها 8

ويسعى نادى الداخلية في مواصلة نتائجه الإيجابية والاستمرار على قمة ترتيب المجموعة برصيد 38 نقطة بالفوز على الإنتاج الحربى الذى يأمل في تحسين النتائج والتقدم في جدول الترتيب، حيث يحتل المركز الحادى عشر برصيد 17 نقطة.

ويلتقى في نفس التوقيت فريق زد إف سى صاحب المركز الثالث برصيد 31 نقطة مع الترسانة صاحب المركز الخامس برصيد 28 نقطة في مباراة ستكون الإثارة عنوانها لأنها تعد مواجهة بـ6 نقاط، ويحل وادى دجلة صاحب الوصافة برصيد 32 نقطة ضيف ثقيلا على بور فؤاد صاحب المركز الخامس عشر وقبل الأخير برصيد 9 نقاط.

ويستقبل بتروجت الرابع برصيد 30 نقطة، فريق المريخ صاحب المركز الرابع عشر برصيد 12 نقطة، فيما يحل منتخب السويس السابع برصيد 27 نقطة ضيفا على نادى السكة الحديد صاحب المركز الثامن برصيد 25 نقطة.

ويواجه فريق بورتو السويس القابع في المركز السادس برصيد 28 نقطة، فريق بلبيس صاحب المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة، ويستقبل نادى النصر صاحب المركز الثانى عشر برصيد 17 نقطة، فريق المصرية للاتصالات صاحب المركز العاشر برصيد 19 نقطة، وأخيرا يلتقى فريق بنها صاحب المركز الأخير برصيد 8 نقاط مع القناة التاسع في الترتيب برصيد 23 نقطة.